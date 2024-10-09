مدبولي: مستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه من المستهدف قبل نهاية 2025 نستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10%.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن لقاء القامات الفكرية والاقتصادية الأسبوع الماضى كان ثرى للغاية وتم عرض كافة وجهات النظر، لافتا إلى أن هدف اللقاءات الأسبوعية هو الاستماع لوجهات النظر والنقاش بشفافية والرد على كافة التساؤلات.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد توسع فى هذه اللقاءات وسيكون هناك أكثر من تنوع فى التواصل، وعرض وجهات النظر والخطوات التى تقوم بها الدولة.

"الوزراء" يوافق على مقترح الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.