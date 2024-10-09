مدبولي يحذر من صراع إقليمي وشيك.. نستعد لسيناريو «اقتصاد الحرب»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع المجلس اليوم أكد ضرورة المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريوهات الأسوأ وتفهم طريقة التحرك في هذا الشأن.

وواصل: «وضعنا تكليفات واضحة لوزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير في الدولة بأكبر قدر ممكن، فما يحدث الآن في المنطقة يؤثر بشكل كبير في دول الجوار».