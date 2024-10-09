الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

مدبولي يحذر من صراع إقليمي وشيك.. نستعد لسيناريو «اقتصاد الحرب»

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع المجلس اليوم أكد ضرورة المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريوهات الأسوأ وتفهم طريقة التحرك في هذا الشأن.

txt

مدبولي: الرئيس بعث رسائل طمأنينة تؤكد قدرة الدولة على حماية حدودها

txt

مدبولي يناقش تنظيم مُؤتمر استثماري "مصري – بريطاني"

وواصل: «وضعنا تكليفات واضحة لوزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير في الدولة بأكبر قدر ممكن، فما يحدث الآن في المنطقة يؤثر بشكل كبير في دول الجوار».

مواد متعلقة

عملية طعن في تل أبيب.. وإسرائيل مذهولة من جنسية المنفذ (فيديو)

سفير لبنان بالمملكة المتحدة: الجرائم الإسرائيلية تحتاج لرد فعل قوي من المجتمع الدولي

إسرائيل تواصل الحصار الكامل لمخيم جباليا في غزة

خبير عسكري: تفتيش حرب الفرقة السادسة رسالة ردع لأي تهديد

أحمد موسى مشيدا بتفتيش الحرب: مصر تجمع الأسلحة الأمريكية والروسية في مشهد استثنائي

رد مزلزل من أمين الفتوى على فتاة تخطط للزواج دون علم أسرتها.. فيديو

جمال شعبان يكشف عن دواء مجاني يقي من أمراض القلب.. فيديو

جمال شعبان: حجر الشيشة يعادل علبتين سجائر.. وتأخر الزواج يصيب بأمراض القلب
الجريدة الورقية