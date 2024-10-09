سفير لبنان بالمملكة المتحدة: الجرائم الإسرائيلية تحتاج لرد فعل قوي من المجتمع الدولي

قال رامي مرتضى، السفير اللبناني في المملكة المتحدة، إن فداحة الجرائم التي ترتكب وفداحة العدوان الذي تقوم به إسرائيل يجعل لبنان يلح ويأمل ويدعو إلى ردة فعل دولية أكثر صرامة.

وأضاف "مرتضى" خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه صدرت مواقف دولية تدعو لوقف إطلاق النار على الأقل بشكل مؤقت لحين التوصل إلى تفاهم دبلوماسي، ولكن كما عودت العالم إسرائيل أن تضرب عرض الحائط كل الدعوات الدولية، وأن تستمر في مجازرها، بالتالي هذه صفعة لمن نادى بالصدر بيان وقعت عليه أكثر من 15 دولة ومنها دول عظمى، صفعها على وجهها نتنياهو وقرر متابعة عدوانه الغاشم على لبنان.

وأشار إلى أنه يجب على هذه الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار ولا يستجاب يجب أن تتخذ إجراءات وألا تبقى صرخة في واد، لاسيما أن الوضع على الأرض مريع والجرائم مستمرة يوما بعد يوم.