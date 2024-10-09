عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، من جنوب لبنان، أن عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان أحبطوا 3 محاولات للتوغل البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد “سنجاب”، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، المُذاع عبر شاشة “القاهرة الإخبارية"، على أن المحاولة الأولى كانت في بلدة بليدة بالقطاع الشرقي في الجنوب اللبناني، إذ تقدمت قوة عسكرية نحو البلدة، لكن كانت هناك مناطق مفخخة تحتوي على قنابل جرى تفجيرها في القوة المتقدمة.

وأضاف أن هناك اشتباكات والتحامات مباشرة بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية وعناصر حزب الله في الجنوب اللبناني، مما أجبر القوة الإسرائيلية على العودة مرة أخرى إلى المنطقة الحدودية أو القواعد العسكرية المتاخمة في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أنّها مستعمرات “مسكاف عام” وكفر جلعادي والمطلة، إذ إنّ الاحتلال حول هذه المستعمرات إلى مركز للعملية البرية، مضيفًا: “كانت هناك محاولة جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم في محور اللبوني في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، حيث تقدمت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم نحو هذه المنطقة بعد إحباط محاولة بالأمس”.