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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عاجل.. مقتل شخصين بكريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان

صواريخ
صواريخ

أفاد إعلام إسرائيلي، بمقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان من حزب الله 

قصف حزب الله مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة. 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 07-10-2024 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة. 

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن إصابة 4 من صفوف الجيش الإسرائيلي في حالة خطيرة جراء القصف الأخير على منطقة خليج حيفا شمال إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه تم رصد إطلاق 40 صاروخا من الجنوب اللبناني تجاه منطقة الجليل الأعلى وخليج حيفا شمال إسرائيل واعترضنا بعضها وسقوط أخرى.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير الدفاع الإسرائيلي: "ربما تمكنا من اغتيال خليفة نصر الله".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعًا لقيادات مهمة في حزب الله.

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