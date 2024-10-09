ريال مدريد واثق من فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية

يثق نادي ريال مدريد الإسباني في أن أحد نجومه سيفوز بجائزة الكرة الذهبية (البالون دور) لعام 2024، حيث يتنافس عدد من اللاعبين المميزين مثل فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، داني كارفاخال، وتوني كروس.





فينيسيوس جونيور مرشح قوي للفوز

ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن ريال مدريد واثق من فوز فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية، بعد أدائه المذهل في الموسم الماضي، حيث ساهم في تحقيق الفريق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



وأشارت التقارير إلى أن فينيسيوس تم إبلاغه بشكل غير رسمي بفوزه المحتمل بالجائزة، وتم الاحتفال بهذا الخبر داخل النادي كونه يمثل انتصارًا لقيم ريال مدريد.



إحصائيات فينيسيوس

خلال الموسم الماضي، خاض فينيسيوس 39 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 24 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وأكد التقرير أن الاستعدادات بدأت بالفعل في فالديبيباس لتنظيم رحلة إلى باريس، وتحديد المجموعة التي سترافقه، ليعيش أحد أسعد لحظات حياته المهنية.

