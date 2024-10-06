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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موقف فينيسيوس من المشاركة مع البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن موقف فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مباراتي المنتخب البرازيلي ضد تشيلي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026.

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تفاصيل الإصابة


أعلن ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن فينيسيوس تعرض لإصابة في الرقبة خلال مباراة الفريق أمام فياريال في الليجا، مما سيمنعه من المشاركة في المباراتين.
 

تغييرات في قائمة منتخب البرازيل

وأكد الاتحاد البرازيلي أن فينيسيوس هو اللاعب الرابع الذي يتم استبداله في قائمة السامبا، حيث تم استدعاء أندرياس بيريرا، لاعب وسط فولهام، لتعويض غيابه.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط بعد خوض 8 مباريات.
بدائل أخرى
في سياق متصل، اضطر المدرب دوريفال جونيور لاستدعاء لوكاس بيرالدو وويفرتون وأليكس تيليس لتعويض غياب اللاعبين المصابين، بما في ذلك بريمر وأليسون بيكر وجويلهيرمي أرانا.
 

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