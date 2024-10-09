أسعار السجائر الرسمية| العلبة وصلت كام؟

أسعار السجائر .. شهد محرك البحث العالمي "google " على مدار الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث عن أسعار السجائر الجديدة، خاصة لمنتجات الشركة الشرقية للدخان، خصوصًا منتجات التبغ الشعبية منها وعلى رأسها سجائر كليوباترا.

تعتبر حركة أسعار السجائر الشغل الشاغل لعدد من رواد التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن زيادة جديدة في أسعار السجائر الشعبية.

أسعار السجائر الجديدة

وتراوحت هذه الزيادة بين 22 قرشًا و50 قرشًا، إذ تعد هذه الزيادة الثالثة التي تفرضها الشركة خلال العام الجاري 2024.

أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن الأسعار الجديدة للسجائر، لبعض الأنواع وهذه الزيادة تعد الثالثة التي تُفرض على الأسعار خلال عام 2024، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

كليوباترا سوفت: 34.72 جنيه.

كليوباترا بلاك: 34.72 جنيه.

مارلبورو (كرافتد): 84 جنيهًا.

إل إم: 64 جنيهًا.

أسعار السجائر

كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيه.

مونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 34.72 جنيه.

ميريت: 90 جنيهًا.

مونديال فايسروي / بال مال: 55 جنيهًا.

مونديال: 34.72 جنيه.

بوسطن وبلمونت : 34.72 جنيه.

سوبر ستار: 34.72 جنيه.

ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيه.

مارلبورو (كرافتد): 74 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 34.72 جنيه.

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