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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

100 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر 2024

تعبيرية
تعبيرية

أسعار الفراخ اليوم .. شهدت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-10-2024 حالة من التباين في سعر كيلو الفراخ بمختلف أنواعها، ومن ضمنها أسعار الفراخ البيضاء.

 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم وفي الأسواق المختلفة، حسب آخر تحديث موضح عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيها للكيلو داخل بورصة الدواجن، بانخفاض قيمته 4 جنيهات، فيما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق ما بين 85 إلى 100 جنيه.

 

أسعار الفراخ الساسو اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو اليوم بعد التراجع إلى 107 جنيهات للكيلو داخل بورصة الدواجن، فيما سجل سعر الكيلو في الأسواق ما بين 112 إلى 122 جنيها.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغت أسعار الفراخ البلدي اليوم في الأسواق للمستهلك 119 جنيها للكيلو.

 

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