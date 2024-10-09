الطماطم بـ 20 جنيهًا .. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

ننشر أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 14 و20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 12 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء والمتابعين ، ننشر لكم أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الرسمي للسوق.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 14 و20 جنيهًا.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 12 و20 جنيهًا.

سعر البصل الأبيض

تراوح سعر البصل الأبيض، بين 9 و15 جنيهًا.

سعر البصل الأحمر

تراوح سعر البصل الأحمر بين 8 و11 جنيهًا.

سعر كيلو الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة بين 8 و13 جنيهًا.

سعر جزر بدون عروش

تراوح سعر جزر بدون عروش بين 20 و30 جنيهًا.

سعر كيلو الفاصوليا

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 30 و40 جنيهًا.

سعر الباذنجان البلدي

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

سعر الباذنجان الرومي

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و8 جنيهات.

سعر الباذنجان الأبيض

تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 7 و10 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي البلدي

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 8 و14 جنيهًا.

سعر الفلفل الألوان

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 20 و40 جنيهًا.

سعر الخيار صوب

تراوح سعر الخيار صوب بين و10 و15 جنيهًا.

سعر الخيار البلدي

تراوح سعر الخيار البلدي بين و6 و10 جنيهات.

سعر كيلو البامية

تراوح سعر كيلو البامية بين 50 و55 جنيهًا