الصيد يهزم زد إف سي ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

استطاع فريق كرة السلة تحت 14 سنة بنين بصيد الدقي الفوز علي نظيره نادي زد إف سي بنتيجة 34 / 1 في المباراة التى جمعت الفريقين بالدور التمهيدي لبطولة منطقة الجيزة.



مثل صيد الدقي اللاعبين: عمر محمد، زياد ياسر، عبدالله هاني، عمر احمد، مصطفي تامر، ادم محمد، أمن احمد ، معز احمد، عمر احمد، صلاح الدين عبدالمحسن، عمرو ايهاب، ياسين ياسر، عمر وليد، ياسين يحيي، عمر عبدالحكيم، احمد سامي، يحيي بسام، عاصم احمد، محمد هشام، انس هشام، سيف هاني، ياسين شريف، محمد احمد ابراهيم، ذيد احمد عبد المطلب.



الجهاز الفني والاداري:

وائل الطناني رئيس الجهاز ، محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، علي الخطيب مدير اداري، ابراهيم جمال ادارى، دكتور حسام حسن علاج طبيعي، مصطفي علي ومحمد محمود خدمات معاونه.