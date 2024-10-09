الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عقيلة صالح: نعول على الولايات المتحدة لحل أزمة الانقسام في ليبيا

عقيلة صالح
عقيلة صالح

 

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن بلاده تعول على الدور الأمريكي لحل أزمة الانقسام في ليبيا.

 

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وأضاف صالح - لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء)من واشنطن:"إن الولايات المتحدة تقوم بدور هام في حل الأزمة الليبية،مشددا على ضرورة العمل على تشكيل حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. 

وتابع رئيس البرلمان الليبي قائلا :"وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا، نريد حكومة واحدة مصغرة تقوم بمهام محددة بمدة زمنية محددة لإجراء الانتخابات في البلاد"،رافضا في الوقت نفسه تدخل بعض الدول،لم يسمها،في الشئون الداخلية للبلاد وحملها المسئولية الكاملة عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا.

وتأتي هذه المقابلة الخاصة على هامش الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"إلى الولايات المتحدة،حيث تركزت المباحثات التي أجراها في واشنطن على آخر تطورات الأزمة الليبية وتقديم جملة من الحلول التي تتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته،لتنفيذها على أرض الواقع،من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي،بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.

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