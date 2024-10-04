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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ليبيا تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المعاونة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

المكتب التنفيذي للاتحاد
المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بدعوة كريمة من الفريق أول ركن  محمد على أحمد الحداد - رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ، تستضيف مدينة طرابلس بليبيا إجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية رقم ( 60 )  واللجان المعاونة " الفنية ، والإعلامية ، والعلمية " وذلك خلال الفترة من 5 - 11 أكتوبر 2024

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وقد تم توجيه الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونة له ، كما يحضر الإجتماعات الأمين العام للإتحاد الوزير المفوض طارق عبد السلام ، ووفد الأمانة العامة للإتحاد .

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة الأنشطة الرياضية والبطولات لعام 2025 ، وكذلك انتخابات رئاسة الإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونه الفنية والإعلامية والعلمية .

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