ليبيا تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المعاونة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بدعوة كريمة من الفريق أول ركن محمد على أحمد الحداد - رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ، تستضيف مدينة طرابلس بليبيا إجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية رقم ( 60 ) واللجان المعاونة " الفنية ، والإعلامية ، والعلمية " وذلك خلال الفترة من 5 - 11 أكتوبر 2024

وقد تم توجيه الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونة له ، كما يحضر الإجتماعات الأمين العام للإتحاد الوزير المفوض طارق عبد السلام ، ووفد الأمانة العامة للإتحاد .

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة الأنشطة الرياضية والبطولات لعام 2025 ، وكذلك انتخابات رئاسة الإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونه الفنية والإعلامية والعلمية .