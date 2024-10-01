الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي

بوابة الوفد الإلكترونية

ترحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتعرب مصر - بحسب بيان لوزارة الخارجية- عن أملها في أن تعطى هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الأراضي الليبية. وتؤكد مصر عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق آماله.

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