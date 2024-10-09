لمواجهة أعمال البلطجة .. تنفيذ 79 ألف حكم قضائى متنوع

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (79826) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(329) حكم جناية.

(25433) حكم حبس جزئى.

(4298) حكم حبس مستأنف.

(38758) حكم غرامة.

(11008) مخالفة.

في سياق آخر، لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، من جراء انقلاب سيارة ربع نقل ركاب، بطريق الاقليمي إتجاه بنها، في دائرة محافظة الشرقية، جاري تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ركاب بطريق الاقليمي اتجاه بنها في دائرة المحافظة.

بالانتقال والفحص لمكان الحادث تبين، مصرع 7 أشخاص، وإصابة 3 أشخاص آخرين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسم .

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي بلبيس العام، ونقل 3 مصابين للمستشفي لتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وتم إزالة آثار الحادث، وجاري تحرير المحضر للعرض علي النيابة العامة.



