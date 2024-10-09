البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة لعام 1445هـ

منح الفائزين مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر..

يعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة لعام 1445هـ؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة؛ حيث يُمنح الفائزون مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر الشريف.

استهدفت المسابقة التي نفذت بإشراف عام لفضيلة وكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وإشراف تنفيذي للأمين المساعد لشئون الواعظات، نشر الوعي المعرفي بمناسك الحج والعمرة، وفتح منصةٍ للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وجميع فئات المجتمع، من أجل تشجيعهم على القراءة والمطالعة واقتناء المكتبات، وربط جميع أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة حول تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله؛ حيث شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.

أسماء الفائزين في المسابقة

كما يعلن المجمع أسماء الفائزين في المسابقة وهم:

سلمى محمود متولي سيد محمد

رضا محمد خضر محمد فرج

عطيات علي محمد علي

عبد الله خطاب عبد العظيم هباله

صلاح على محمد بدر

أحمد محمد ربيع أبو النور

عمر أحمد على خضير

علي الشريف حماده على محمد

حكمه على محمد عامر

وفاء ربيع عبد الجواد مرزوق

محمود سيد محمد مرسي

إبراهيم عبد الراضي إبراهيم إبراهيم

عبد الرحمن رجب عبد الحميد

محمد جمال قطب الماحي

آية إبراهيم السيد أحمد إسماعيل

سلمى حمدي عبدالله

إسراء محمد حسين السيد فرج

سميرة ابراهيم محمد

محمد علاء محمد ابراهيم المغربي

أسماء أبو بكر عباس حسين

نجوی محمد احمد محمود

عبد الرحمن مرسال آمین

نصرة بدير عوضين اسماعيل

محمد جمال عبد العال سيد احمد

عبد الحميد محمد عبد الحميد

أحمد سيد النوبي بدري

حنان أحمد فاروق عبد الرحيم

محمد طاهر عبد الوارث

نوران ايهاب سعد عبد الفتاح شفطر

عبد الرحمن رجب عبد الحميد

بلال عادل عبد الباقي إبراهيم

أحمد أبو الوفا صديق أحمد

محمود جابر محمود رستم

أحمد عبد العاطي محمد متولی دهشان

محمد ابراهيم اسماعیل ابراهيم

فراج أحمد محمد عبدالله

مدحت أحمد محفوظ

اسماعيل بس هاشم علام

هيام مصطفى السيد مصطفى

محمد سيد سعيد

محمد عرفان شريف الدين

محمود السيد على إسماعيل شرف

محمد جمال

أحمد أنور أحمد عيسي

شهد محمد عبدالله احمد

أحمد يحي محمد عبد الحميد الجمال

محمود يوسف سليمان

جمال رشدی سید احمد محمد بدير

كريم وجيه محمد عبد المجيد

محمد الشحات مصطفى محمد