محافظ الغربية يناقش سير العمل بمصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع شركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة؛ لمناقشة سير العمل بمصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة، وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلي المدفن الصحي بالسادات، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة .

وناقش محافظ الغربية، خلال اللقاء انتظام سير العمل داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بدفره والذي يقام على مساحة ١١,٥ فدان بمتوسط متولد يومي ٦٥٠ : ٧٠٠ طن / يوم ، والذي تقوم بتشغيله شركة زيرو كاربون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن هناك توجه رئيسي لدى المحافظة وهو العمل على الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بما لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، والتي ترتكز في أحد محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة .