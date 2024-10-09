قرار جديد حول محاكمة المتهمين في "فساد التموين"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 4 نوفمبر القادم لورود تقرير الخبراء، مع استمرار حبس المتهمين.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.