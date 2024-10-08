شهدت قاعة الدائرة الأولى بـمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جلسة ، أمس الأثنين ، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية والمعروفة إعلاميًا بقضية الدارك ويب.

قبل ساعات من الجلسة ..كواليس محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

حيث بدأت المحاكمة بوصول أهلية المجنى عليه وعقب ذلك المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب هيئة دفاع المجني عليه بسرعة الفصل في الدعوة حيث أنها منذ شهر أبريل الماضي، كما قدموا بطلب بضم القضية الثامنة للمتهم الثاني علي الدين والمتهم فيها بالشروع بالقتل، حيث تم إثبات 7 واقعة مماثلة للمتهم في عدة محافظات.

كما طالب محاميو المتهمين بالاطلاع على تلك القضية، وطلبوا بتأجيل القضية للاطلاع ونظر دعوات الحق المدني، مقدمين 4 حافظات مستندات لموكلهم.

وكانت قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وسرقة أعضائه البشرية لجلسة 9 أكتوبر لاستكمال فض الأحراز.

وجاء نص أمر إحالة المتهمين، الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين طارق أ ع، 19 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين م ع، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية، حزام من الجلد، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.