تنظر محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات نظر محاكمة سيدة وزوجها و3 من أشقائه، بتهمة قتل جارهم مندوب مبيعات حال دفاعه عن والدته بسبب مشاكل جيره بينهما، في جلسة 12 أكتوبر الجاري.

12 أكتوبر ..أولى جلسات نظر محاكمة سيدة وزوجها و3 من أشقائه بقتل جارهم

وكان المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، أحال سيدة وزوجها و3 أشقائه إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهم بقتل جارهم "أحمد العاطفي" أمام والدته طعنا بسلاح أبيض، حال دفاعه عن والدته.

وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 10070 لسنة 2024 جنايات أوسيم، 3 تهم للمتهمين الخمسة "أحمد ع" و"مصطفى ع" و"محمد ع" و"عبد العليم ي" و"أرزاق ح"؛ قتل المجني عليه "أحمد أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك جميعًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل نتيجة خلافات جيرة سابقة مع والدته، وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الخلافات بين الطرفين بدأت حينما اشترى المجني عليه منزله الذي يعيش فيه رفقة والدته من أحد عمومة المتهمين الذي رفض بيعه للمتهمين، الأمر الذي أثار غضب المتهمين تجاه جارهم مهددين والدته: "هنحرق قلبك عليه".

وأوضحت التحقيقات أن الخلافات تجددت بين المجني عليه "أحمد" وجيرانه "عائلة البوشي" كون أن والدة الأول قامت برش مياه أمام منزلها في الشارع، على إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين الجيران، حينها قاموا المتهمين جميعًا بالتعدي على والدة "أحمد"، وحال تدخله لفض العراك بينهما كالوا المجني عليه أمام والدته بسلاح أبيض في الصدر أوقعه قتيلًا قبل إسعافه.

وثبت من التقرير الطبي المبدئي الظاهري الموقع على الجثمان أن المجني عليه "أحمد" أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وكذا كدمات بالوجه نتيجة تعدي عليه بجسم صلب ـ سلاح أبيض ـ أودي بحياته، عقب وصوله للمستشفى.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الخمسة، وأحالتهم إلى النيابة لإجراء التحقيق معهم والتي من شأنها أصدرت القرار السابق.

تفاصيل العثور على جثة الطفلة "سجدة " بالقاهرة

وفي واقعة أخري ، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، جهودها لحل لغز العثور علي جثة طفلة مقتولة، وآثار تعدٍ بمنطقة السلام.

كان مدير أمن القاهرة تلقي إخطارا، يفيد بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا، يفيد بالعثور علي جثة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثمان يرجع إلى فتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص بالعثور على جثمان صغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب، وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ الكاميرات حول محل الواقعة لكشف ملابساتها، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة، والتي طلبت تحريات مباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.