ترقية 24 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 21 مدرساً بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأولى للعام الجامعي 2024/2025 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبير عزت سعد عبد العزيز ابو سعيد، رانيا ناجى عبد اللطيف محمد امام، محمد محمود عبد العزيز داود، رشا محمود عبدالعزيز داود بكلية الطب، محمد حامد محمد عبد الرحمن شعبان، محمد زكريا جزر حامد، ايمان جمال حافظ السيد عوض بكلية التربية الرياضية، دعاء مختار يحيي علي مصطفى بكلية الهندسة، وشيرين جلال محمد احمد الطنطاوي بكلية التربية النوعية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شهدان محمد عثمان ابراهيم بكلية التربية، ومحمد رضا اسماعيل ايوب بدر بكلية الزراعة، نجوى رمضان اسماعيل ماجور بكلية التمريض، سماح احمد ابراهيم رضوان، وليلي احمد عبدالمطلب علي الاحول، وتامر ابراهيم السيد عبدالحليم، وساره ابراهيم احمد نصر الدين ابراهيم الشرقاوي، وأسامة ممدوح حامد شعيب بكلية الطب، ومصطفي ممدوح طه الطحاوي، محمد علي احمد عيد بكلية العلوم، و وفاء محمد مصطفي ابوالمعاطي بكلية الحقوق، وفتحي محمد محمد البهي ابو شادي، وعمرو احمد محمد علي زينة بكلية الهندسة، وهدير علي محمد المطاهر، واحمد رياض زكريا المنشاوي بكلية التربية الرياضية .

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من ريحاب فتحي زكريا الجبالي بكلية الآداب، واحمد محمد محمود يونس بكلية الصيدلة، وهبه الحسيني عبدالله احمد محمود ، ومحمد علي محمد حسين ، واحمد حمدي عبدالعظيم محمود الكومى ، ومحمد فوزى علي منصور بكلية طب الاسنان ، أمير رشاد عبدالسميع عبدالحليم طلحة ، ومى عبدالحليم كمال نيدة، وعلياء محمد عبدالرحيم عبدالقادر، واسماء منير عمارة بيومي، ومحمد علي محمد ابوحامد، وايهاب حمدي احمد عبدالحميد، رانيا حسان السيد ابراهيم، شيماء علي محمد علي الجندي، ويوستينيا صموئيل صليب ميخائيل، اشرف محمد فتحي السيد داود، واثار السيد كمال الفيتاني، مها كمال الدين طه خلاف ، واحسان خليفة سعد السيد بكلية الطب، ومحمد فوزي ابراهيم عبية بكلية الهندسة، وأسماء محمد احمد زلع بكلية التربية الرياضية .

بالإضافة إلى الموافقة على منح 36 درجة دكتوراه و68 درجة ماجستير، و241 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

