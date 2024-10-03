شبانة: هذا اللاعب كان يستحق التواجد في منتخب مصر.. اتركوا حسام حسن يعمل بهدوء

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لم يضم عمر كمال عبد الواحد لأنه ليس لاعبًا أساسيًا في الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر لن يعتمد عليه أيضا في المرحلة المقبلة رغم غياب محمد هاني للإصابة، وسوف يشارك بدلا منه أكرم توفيق.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة ETC: "حسام حسن استبعد إمام عاشور بسبب هبوط مستواهم، كما استبعد عمر جابر والنني وحجازي بسبب رغبته في النزول بمعدل الأعمار، ولذلك قام باستدعاء نبيل دونجا من الممكن أن يصبح لاعبًا دوليًا في ظل تخلى عن الأفعال التي يقوم بها مؤخرًا والتي تأتي في إطار (المزاح)".

وأضاف: "أحمد حجازي لاعب له قيمة كبيرة ولكنه يرفض البقاء على مقاعد البدلاء، وأساس خط الدفاع بالنسبة لحسام حسن، سيكون رامي ربيعة وعبد المنعم، رغم قيامه باستدعاء بعض اللاعبين مثل بيكهام وخالد صبحي وغيرهم، والأخير شارك في المباراة السابقة مع منتخب مصر، وقد يشارك أحمد عيد في الظهير الأيمن مع غياب هاني للإصابة".

وأكمل: "هناك وجهات نظر كثيرة، ولابد أن نترك حسام حسن يقوم بعمله، وأي مدرب يتم محاسبته بعد انتهاء التصفيات وليس الآن، خصوصا أن كل طرف يكون له وجهة نظر في استبعاد أو ضم لاعبين لصفوف منتخب مصر".

وأشار إلى أنه منحاز لموهبة إمام عاشور ويجب المحافظة عليه، وعدم الضغط عليه، وهو لاعب كبير وله دور كبير مع المنتخب المصري، ومن أبرز اللاعبين في مركزه، وهو يمر حاليا بفترة تراجع ويجب مساندته من أجل العودة للمستوى المميز.

وأكد: "حسام عبد المجيد كان من الممكن تواجده في صفوف منتخب مصر، وعليه التركيز في الفترة المقبلة من اجل الانضمام للمنتخب، ومستواه يزيد ويتطور، وعقليته رائعة، وتعاقد مع شركة متخصصة من اجل تطوير أدائه، وهو طريقه للنجاح، وأتوقع وجوده مع منتخب مصر خلال الشهور المقبلة".