حسام حسن يبدأ رحلة دراسة منتخب موريتانيا

بدأ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رحلة دراسة منتخب موريتانيا قبل المبارياتان الذي يجمع بينمهما في تصفيات أمم أفريقيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.

وعمل حسام حسن على دراسة نقاط قوة وضعف منتخب موريتانيا من اجل العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق الفوز ومواصلة حفاظة على صدارة جدول ترتيب المجموعة في مجموعة تصفيات أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا فى نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة في مجموعة تصفيات أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وأصبح استبعاد العديد من اللاعبين من قائمة المنتخب حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة ، والبعض يوافق قرار العميد والبعض يرفض ، ولكن جماهير النادي الاهلي كان لها رأي اخر عندما وشنت هجوم على التوأم بعد استبعاد إمام عاشور نجم الفريق من قائمة المنتخب .

واستبعد حسام حسن حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي ليضم محمد عواد بدلا منه ، فيما تقرر استبعاد أحمد حجازي مدافع فريق نيوم السعودي ومحمد النني لاعب خط وسط الجزيرة الإماراتي وإمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومحمد الشامي لاعب فريق المصري البورسعيدي خاصة وأن الخماسي كانوا تواجدوا في آخر قائمة للمنتخب الوطني.