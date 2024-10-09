مركز روسي: قدمنا 600 طن مواد غذائية للنازحين اللبنانيين بريف دمشق

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إغناسيوك، اليوم الأربعاء أن مركز المصالحة الروسي في دمشق قدم مساعدات غذائية وطبية للنازحين اللبنانين بمركز الإيواء في بلدة حرجلة بريف دمشق.

وقال إغناسيوك في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، :"بتوجيهات من قائد المجموعة والقائد الأعلي للقوات المسلحة الروسية، نوزع المواد الغذائية المتاحة لدينا من الاحتياطات، وشملت المساعدات 600 طن من المواد الغذائية و700 كجم من الأدوية".

وأضاف أن أغلبية الموجودين فى المخيم من النساء والأطفال قادمون من لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، استشهاد 36 شخصا وإصابة 150 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2119 شهيدا و100 ألف و19 جريحا.