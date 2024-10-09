صدمه لودر.. وفاة طفل أثناء لهوه أمام منزله في كرداسة

لقى طفل مصرعه، بعدما اصطدم لودر به في مدينة كرداسة أثناء لهوه أمام منزله، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مباحث مركز شرطة كرداسة، يفيد بورود بلاغا بمصرع طفل صدمه لودر بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 11 عاما، صدمه لودر يقوده شخص يبلغ من العمر 16 سنة، أثناء لهوه بدراجته أمام منزله فلقى مصرعه في الحال، وتم ضبط السائق واقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طالب لقى مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بالحوامدية وذلك بعد 4 أيام من البحث عنه، حيث صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن الطالب تعرض للغرق أثناء الاستحمام بنهرالنيل في الحوامدية، لعدم إجادته السباحة، ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة، وأكد التقرير الطبي عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد استمرار عمليات البحث لمدة 4 أيام، حيث تم العثور على الجثة في نهر النيل، بمنطقة منيل شيحة في أبو النمرس.

وتبين من تحريات المباحث، أن الجثة لطالب يدعى "كريم" تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.

كما لقى سائق مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بمدينة الصف جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الصف، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بووقع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع سائق التوك توك وإصابة شخصين آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تم إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.