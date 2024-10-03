استكمال محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها بالجيزة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة سيدة وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها بمنطقة الصف لارتباطهما بعلاقة غير شرعية.

وذكر أمر الإحالة الخاص بالمتهمين في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف، أن المتهمين "أحمد . ص" و"بشاير . ع"، قتلا المجني عليه "كامل" شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين أعدا لذلك الغرض مادة سامة دستها المتهمة الثانية لزوجها المجني عليه بالطعام، وبعد تناوله خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماش قاما المتهمان بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة الصف، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بعثور الأهالي على جثة عامل بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشقيقه.

كما كشفت التحريات، عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولى وزوج شقيقها، وانهما قررا التخلص منه بدس السم له في الطعام، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، كما استمعت لشهود العيان حول الواقعة، وعقب الإنتهاء من التحقيقات أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمتهما.

وفي سياق آخر لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه النيل لعدم إجادته السباحة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق طالب أثناء السباحة بمياة النيل، تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.