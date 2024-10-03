مصرع طالب غرقًا بمياه النيل في العجوزة

لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه النيل لعدم إجادته السباحة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق طالب أثناء السباحة بمياة النيل، تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام سمسار بهتك عرض ممرضة بمنطقة الطالبية بعد استدراجها وتخديرها وانتهاك جسدها عدة مرات، حيث أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان عما إذا كانت عذراء وقت ارتكاب الواقعة من عدمه، فضلًا عن تحديد الإصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغًا من ممرضة اتهمت فيه سمسار بالتعدي عليها واغتصابها تحت تأثير المخدر.

وبإجراء التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين صحة الواقعة و أن المجني عليها ممرضة في العشرينات من عمرها كانت تقيم رفقة والدتها وحدث بينهما خلاف، فقررت ترك الشقة والبحث عن شقة أخرى لاستئجارها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة تواصلت مع سمسار وطلبت منه البحث عن شقة لها، فعرض عليها عدة شقق لرؤيتها وذهبت الفتاة معه وأثناء مشاهدتها إحدى الشقق لاستئجارها عرض عليها "عصير" وأصر أن تشربه، ثم شعرت بحالة إعياء وبعدها فقدت الوعي واستيقظت لتكتشف انتهاك المتهم جسدها واغتصابها.

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنه قام بتخدير المجني عليها وتناوب على الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي توالت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

كما قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، دفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاحه عامود إنارة بمنطقة أوسيم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، يفيد بورود إشارة من غرفة النجدة بسقوط عامل من علو بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام. أ" 50 سنة، عامل بشركة الكهرباء إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاح عامود إنارة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.