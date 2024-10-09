حسين لبيب يحضر مران الزمالك إستعداداً للسوبر المصري

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.



يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي، وحرص رئيس النادي وعضوي المجلس على الاطمئنان من عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز على استعدادات الفريق لبطولة كأس السوبر المحلي.

تقسيمة قوية في مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية خلال التقسيمة، وقام جوميز ومعاونوه بتوجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

محمد عبد الشافي يواصل التأهيل في مران الزمالك

واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى اللاعب برنامجه التأهيلي تجت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

على جانب آخر خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وشهدت الفقرة الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في إطار تجهيزه تدريجياً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية مع التركيز على تطبيق بعض الجمل الخططية.