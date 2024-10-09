جلسة بين جوميز ومحمد حمدي على هامش مران الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، في حضور أحمد مجدي المدرب المساعد.



وحرص المدير الفني على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمهام مركزه، وطالبه بالتركيز في الفترة الحالية خاصة وأنه سيكون له دور مع الفريق في المباريات المقبلة في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في أكثر من بطولة.

محمد عبد الشافي يواصل التأهيل في مران الزمالك

واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى اللاعب برنامجه التأهيلي تجت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

على جانب آخر خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وشهدت الفقرة الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في إطار تجهيزه تدريجياً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية مع التركيز على تطبيق بعض الجمل الخططية.