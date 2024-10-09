جوميز يركز على الجانب الخططي في مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.



وشهدت الفقرة الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في إطار تجهيزه تدريجياً للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية مع التركيز على تطبيق بعض الجمل الخططية.

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك

كما حرص الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم صباح اليوم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال قبل بدء الفقرة الفنية.

يأتي ذلك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة ودية غداً أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت، وخوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق قبل التجربة الودية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.