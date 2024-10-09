جنوب الوادي تُنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية والذي نظمته كليه التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع أسره طلاب من اجل مصر.

بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور اشرف موسى عميد الكلية ووكلاء الكلية واعضاء هيئه التدريس وحشد كبير من طلاب الكلية.

في بداية الاحتفال قام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة بتحية العلم وتفقد المعرض الفني والذي يضم العديد من اللوحات الفنية المتنوعة من إعداد طلاب كليه التربية الرياضية و رحب الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بالطلاب الجدد والقدامى متمنياً لهم عاما دراسيا موفقاً .

مؤكداً حرص اداره الجامعة على توفير بيئة مناسبه من اجل عمليه تعليمية متميزة كما نصح الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحسنة والتمسك بالقيم والمبادئ والحفاظ على العادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي والبعد عن الشائعات وايضا المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة والتى تساهم في تكوين شخصية الطالب الجامعى.

وأكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بأن كليه التربية الرياضية من الكليات المتميزة بالجامعة واكد على اهمية دور الرياضة في حياه الطلاب.

واشاد بالمنتشات الرياضية بالجامعة والتي تقام عليها العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية وتوجه الدكتور اشرف موسى عميد الكلية بالشكر الى اداره الجامعة على تقديمها كافه اوجه الدعم للكلية.

وقدم التهنئة للطلاب الجدد على بدء مرحله جامعية جديدة مؤكدا حرص اداره الكلية على تذليل كافه العقبات التي تواجه الطلاب من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية

حفل استقبال طلاب العلاج الطبيعي:

ووفي سياق مماثل، حضر رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلاج الطبيعي بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي.

وهنأ رئيس الجامعة الحضور بذكرى احتفالات اكتوبر المجيدة وانطلاق العام الجامعي الجديد واكد ان الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير العملية التعليمية وايجاد بيئة جاذبة.

واضاف رئيس الجامعة ان كلية العلاج الطبيعي لديها بنية تحتية وانشائية متطورة للغاية ويعد مركز العلاج الطبيعي بالجامعة اضافة كبيرة للمنظومة الطبية وحث الطلاب على حسن استثمار الموارد المتاحة ليكون الطالب قيمة مضافة للمجتع.