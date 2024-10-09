صحة شمال سيناء توجه بإنشاء نقطة طبية بأبي خويطر بالشيخ زويد

كلف الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، الدكتورعلي ابو عالية مدير إدارة الشيخ زويد، بإنشاء نقطة طبية في حي أبو خويطر بالشيخ زويد، كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء.

وأكد أن الهدف من انشاء النقطة الطبية توفير الرعاية الطبية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية لأهالي حي ابو خويطر في إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا

من جانبه أوضح الدكتورعلي ابو عالية مدير إدارة الشيخ زويد، أن توجيهات وكيل الوزارة جاءت أثناء جولته التفقدية بمركز الرعاية الصحية بالشلاق؛ للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية ، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

ولفت إلى أن النقطة الطبية تهدف إلى تقديم خدمات صحية قريبة من المواطن بحي ابو خويطر، مشيرًا إلى ان توجيهات وكيل الوزارة هي تعزيز تواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة في منطقة ابو خويطر، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان وصولها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة.