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اجتماع حركتي فتح وحماس بالقاهرة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

150 جنيهًا للكرتونة .. إطلاق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة

مبادرة بداية
مبادرة بداية

في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة.

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"الزراعة العربية" تتعاون مع مرسى مطروح لتنمية الموارد المائية والريفية

تنمية الثروة الحيوانية

قامت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضى المستصلحة بتوفير وضخ كميات من البيض، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

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الزراعة : تقاوى القمح المعتمدة تكفي المساحة المستهدفة وتم توزيعها بجميع المحافظات


وذلك تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

ومن ناحيته أكد د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن منافذ البيع المتنقلة، المحملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، وذلك في عدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، وأمام المؤسسات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبرى.

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الجريدة الورقية