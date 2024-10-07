"الزراعة العربية" تتعاون مع مرسى مطروح لتنمية الموارد المائية والريفية

شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في الدورة السادسة للمدرسة الصيفية لطلاب الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية بمحافظة مرسى مطروح.

وأكد الدخيري خلال مشاركته التي جاءت تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سعي المنظمة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر، وتعزيز التعاون العربي في المجالات الزراعية، لا سيما في تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

افتتح اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، فعاليات المدرسة الصيفية، بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد لمحافظ مرسى مطروح، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وقد اتفق المشاركون على التعاون الثلاثي بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة الزراعة، ومحافظة مرسى مطروح، في عدة مشاريع تنموية.

وتشمل هذه المشاريع دراسة إمكانية تطوير السياحة الريفية في واحة سيوة، وتنفيذ مشاريع من الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020-2040)، وبناء القدرات لتحسين سبل كسب العيش في المحافظة، وتبادل الخبرات ونقل التقنيات.

وستشمل خطة العمل القادمة أنشطة داعمة للمجتمعات المحلية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل في مشاريع مشتركة لخدمة أهالي مرسى مطروح، مع التركيز على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.