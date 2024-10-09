محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، على مدار شهر سبتمبر الماضي، ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر سبتمبر ٢٠٢٤، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين

وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ١٦٧٧ رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ٢٥٩٨٢٢٦ طائر، كما تم ضبط ٤٤٥٠ كجم دواجن، ١٧٣ كجم أسماك، ٣٩ كجم كبدة ، ٥٣ كجم لحوم مصنعة (بمحاضر لحوم غير صالحة)، أيضًا تم ضبط ٨٠ كجم دواجن، ١٤٠٠ كجم أسماك، ٨٣٥ كجم لحوم مصنعة (بمحاضر سحب عينات).

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ١٦٧٧ حالة، وحالة سلخ درجة أولى.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد ٤١٧١ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ٧٨٢١ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ١٦٤٣٥ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ٦١١٥ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ١٨٣ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ١٤٢١ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، ٧١٧ حمى الثلاثة أيام، وتحصين ٤٣٠٠٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على ٢٠ مزارع دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل ٤ مزارع، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع ٦ مزارع وكانت حالتها الصحية جيدة.

وفيما يخص مزارع الثروة الحيوانية، تم المرور على ١٠ حظائر، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عينات لعدد ٧١١ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين ٧٨٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار ٧١١ رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص ٢٦ من الكلاب، وعلاج ٩٦٤ ضد مرض الجرب.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ١٣٢٢٦ حالات باطنة، ٥٢ حالات جراحة، ٤٠٠٢ حالة طفيليات داخلية، ٩٦٣ حالة جلدية، كما تم علاج ٢٧ حالة بروتوزوا الدم.

وتم عمل ١٠ قوافل علاجية تم خلالها الآتي، علاج ١٢٩٩ حالة باطنة، ٣٥ حالات جراحة، كما تم عمل ١٠٩ حالة سونار، ٢٠٣ حالة تناسليات، ٤٦٤٥٥ حالة دواجن، وعدد ١٣٣ حالة أخرى، كما تم رش ٢٤٠٧ حالة وتجريع ١٤٩٣ حالة.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل لست حالات وتشخيص عدد ٢٧ حالة أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج ٣ حالات أمراض الولادة ومضاعفاتها، وبلغت عدد حالات السونار ٢٧٨، وعدد حالات المسح التناسلية ٨٧، وعدد الولادات ٤.

أما مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات ٣٤٧ من الأبقار، وعدد ٢٨ من إجمالي التلقيحات للجاموس، وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ٦٠ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد ٩٣٧ من حيوانات المزرعة، كما تم تسجيل عدد ٩٣٧ رأس ماشية، وتسجيل عدد ٧ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ١٣٧ حيوانات أليفة، واستخراج عدد ١٣٧٧ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ٩٣٧ بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد ٥٩٥ حيوان، وتم المرور على ١٤ منشأة بيطرية، وفي مجال التدريب، تم تدريب ٤ أطباء خلال ٤ دورات تدريبية.