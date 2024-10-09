الفيوم تنظيم ندوات الوعي السياحي بالمدارس 

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم، ندوات التوعية السياحية بمدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم.

وعقدت الندوة الأولى بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، والندوة الثانية بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديث .

جدير بالذكر تم تنظيم ندوات التوعية السياحية ، وفق خطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم وبناء على موافقة الدكتور محافظ الفيوم، على تنفيذ برنامج التوعية السياحية بعنوان (أنت سفير محافظتك) بمدارس محافظة الفيوم، من أجل رفع الوعي السياحي وتثقيف الطلاب وإثراء معلوماتهم التاريخية والثقافية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنشيط السياحة الداخلية ؛ وتعريف الطلاب بسلوكيات التعامل مع السائحين والمعالم السياحية التي تتميز بها محافظة الفيوم.

وقام بتقديم الندوات فريق العمل بالهيئة العامة لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم ، أسماء محمد قرني ، و كرستين ماجد ، وتم تقديم الندوات بالمدارس المستهدفة ، عن التوعية السياحية، وأهمية المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية التي تتميز بها محافظة الفيوم ، كما ركزت الندوة على السلوكيات التي يجب اتباعها للمحافظة على هذه المقومات . وكذلك معاملة السائحين بصورة لائقة تعكس الجوانب الإيجابية للمجتمع لتشجيع السائحين على تكرار زياراتهم وذويهم ، كما تم توزيع عدد من المطويات السياحية على بعض الحاضرين للندوة. هذا وقد كانت الندوة مثمرة وإيجابية وضرورية من أجل الحفاظ على هذه المقومات السياحية والمتنوعة ودعمها.

وفي ختام الندوة تم تقديم الشكر والتقدير للقائمين على الندوة ولمديري المدارس.

IMG-20241009-WA0003