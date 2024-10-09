مع انخفاض درجة الحرارة مقارنة بالأسابيع الماضية، يهتم الكثير من المواطنين بموعد بدءالتوقيت الشتوي في مصر 2024، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر" جوجل" يأتي ذلك عقب تطبيق التوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2024

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2024.. ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، وعندها يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي 2024.

الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي

وفي السياق يعد الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي هو توفير نحو 25 مليون دولار من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، ما يعادل نحو 150 مليون دولار سنويًا.

العمل بالتوقيت الصيفي

تجدر الإشارة إلى أنه جاء العمل بالتوقيت الصيفي عقب 7 سنوات من إلغائه، حيث تم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023.

طريقة ضبط الساعة على التوقيت الشتوي 2024

أولاً: فتح إعدادات الهاتف.

ثانيًا: النقر على ضبط الساعة.

ثالثًا: قم بتأخير الساعة 60 دقيقة بحلول الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الخميس.

رابعًا: يمكنك تفعيل خيار الضبط التلقائي، الذي سيقوم بتغيير الساعة تلقائيًا.