حالة الطقس.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت استقرار الأحوال الجوية، ويسود طقس معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، ويكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت:



تابعت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح المعتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، ما يساعد تلطيف الأجواء نهارًا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج إلى مترين.

درجات الحرارة اليوم السبت:



تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 5-10-2024، على مدن محافظات الجمهورية، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، ما يلي:



شرم الشيخ: العظمى 34 الصغرى 24.

الإسكندرية.. العظمى 28 الصغرى 20.

العلمين.. العلمين 27 الصغرى 19.

مطروح.. العظمى 28 الصغرى 19.

دمياط.. العظمى 28 الصغرى 22.

الغردقة: العظمى 34 الصغرى 24.

سفاجا: العظمى 34 الصغرى 25.

مرسى علم: العظمى 34 الصغرى 25.

القاهرة.. العظمى 31 الصغرى 22.

العاصمة الإدارية.. العظمى 31 الصغرى 22.

6 أكتوبر.. العظمى 31 الصغرى 21.

بنها.. العظمى 30 الصغرى 21.

دمنهور.. العظمى 29 الصغرى 21.

وادي النطرون.. العظمى 30 الصغرى 22.

كفر الشيخ.. العظمى 29 الصغرى 22.

المنصورة.. العظمى 30 الصغرى 22.

الزقازيق.. العظمى 31 الصغرى 22.

شبين الكوم.. العظمى 30 الصغرى 21.

طنطا.. العظمى 30 الصغرى 21.

بورسعيد: العظمى 28 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 20.

السويس: العظمى 31 الصغرى 20.

العريش: العظمى 29 الصغرى 18.

رفح: العظمى 29 الصغرى 18.

كاترين: العظمى 29 الصغرى 12.

طابا: العظمى 21 الصغرى 23.

درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات الصعيد:

الفيوم: الحرارة العظمى 32 الصغرى 20.

بني سويف: العظمى 32 الصغرى 20.

المنيا: العظمى 32 الصغرى 19.

أسيوط: العظمى 32 الصغرى 19.

سوهاج: العظمى 33 الصغرى 22.

قنا: العظمى 36 الصغرى 23.

الأقصر: العظمى 36 الصغرى 22.

أسوان: العظمى 37 الصغرى 23.

الوادي الجديد: العظمى 35 الصغرى 21.

أبو سمبل: العظمى 37 الصغرى 24.