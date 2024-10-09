الرمادي: قرار الأهلي تجاه قندوسي "عادل".. واعتذرنا عن بيع بيكهام

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن قرار إدارة النادي الأهلي بشأن أحمد قندوسي وعرضه للبيع (قرار عادل)، لأن اللاعب أخطأ في تصريحاته، لكن في نفس الوقت التمس العذر للاعب الجزائري الذي وجد نفسه أمام قضية في المحكمة الرياضية بسبب مطالبة أحد وكلاء اللاعبين بالحصول على 100 ألف دولار من قيمة عقده عن موسم الاعارة الأول في سيراميكا.

وقال الرمادي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "قندوسي لاعب جيد واعتقد أن قرار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي (عادل جدًا)، المفترض أن اللاعب أخطأ والأهلي وجد أن هناك خطأ من الطرفين أيضا، ومن الصعب أن أجد أن اللاعب مرفوع عليه قضية للمطالبة بـ100 الف دولار من عقده السنوي، ولابد أن يتم اللجوء للغرفة المغلقة، من الممكن أن يكون اللاعب عاش ضغوط خصوصا وهو مرفوع عليه قضية في المحكمة الرياضية".

وزاد: "استغربت كثيرًا من قضية يطالب فيها وكيل بالحصول على 20% من عقد لاعب سنويًا، واعتقد أن سيراميكا سينتظر الموسم الحالي ومن ثم فتح باب شراء عقده، ولن يجازف أي نادٍ بالتقدم بطلب لضمه قبل موسم كامل خصوصا انه معار لسيراميكا حاليا، وربما نحن الأقرب حاليا لشراء عقده خصوصا وأنه موجود معنا ومن الممكن حسم الصفقة نهائيا الآن وبالنسبة لي أتمنى أن يكمل معنا".

وأضاف: "قندوسي شخص طيب ونقي، واللاعب الجزائري عندما يحب ناديه أو مدربه لديه انتماء كبير، وعلاقته جيدة للغاية مع الأهلي، واللاعب سبق وسجل في شباك الأهلي واعتذر لجمهور الأهلي في المدرجات، وهو يحترم الجماهير جدًا، ولكنه لم يتأقلم مع طريقة مارسيل كولر في الأهلي".

وابدى الرمادي استيائه من تأخر الاعلان عن جدول مباريات الدوري المصري، والتي أثرت على اعداد الفريق، مشيرًا إلى أنه يريد خوض مباراة ودية بعد نهاية السوبر، مؤكدا أن العمل في مصر يتطلب التحلي بالصبر.

وأكد: "الأهلي في الموسم الماضي طلب ضم بيكهام واعتذرنا عن قبول العرض ونفس الأمر حاليا من جانب الزمالك وايضا اعتذرنا، هناك احتياج فني للاعب في ظل قلة عدد المدافعين، وهناك خطأ حدث في ملف خالد صبحي، انا وادارة النادي اخطأنا في رحيله، واعتقدنا اننا قادرين على تعويضه ولم نستطع ضم مدافع بدلا منه، وبالتأكيد سوف نتأثر برحيله.

وأتم: "شكري موجود حاليا في مركز فيفا بالامارات، واعتقد أنه سيعود في نهاية نوفمبر، واللاعب عقده ممتد مع النادي لأنه قام بتجديد عقده مع بيكهام".