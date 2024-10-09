شبح صفقة موديست يطارد محمد رمضان في الأهلي

يسابق النادي الأهلي الزمن لإنهاء ملف التعاقد مع المهاجم الجديد، لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات المحلية يوم 25 اكتوبر الجاري.

ويخشي الأهلي من تكرار سيناريو صفقة الفرنسي انتوني موديست الذي لجأ النادي للتعاقد معه في الأيام الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات في الموسم الماضي، عقب الفشل في التوصل لاتفاق مع جميع اللاعبين المرشحين.

ويعكف محمد رمضان المدير الرياضي وهاني رمزي مدير إدارة الاسكاوتينج على مراجعة التقارير السابقة حول جميع الترشيحات في مركز الهجوم، وإعادة التواصل معهم مجددا، في ظل صعوبة التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين بعد انطلاق اغلب دوريات العالم.

وفتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الباب أمام التدعيمات الجديدة في خط الهجوم سواء بالصفقات الأجنبية أو المحلية، بعد خسارة السوبر الافريقي أمام الزمالك بركلات الجزاء وظهور الفريق بمستوى متراجع للغاية، ليتراجع عن موقفه الرافض لجميع الصفقات المحلية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع أحد الثلاثي المحلي أسامة فيصل مهاجم البنك الاهلي أو مصطفي زيكو وعبد الرحمن البانوبي ثنائي زد، حال عدم ضم لاعب اجنبي في الفترة القادمة.

وسيطرت حالة من الغموض حول منصب مدير التعاقدات الجديد، عقب نفي أنباء تولي هاني رمزي مدير إدارة الاسكاوتينج المسئولية بشكل مؤقت، بعد رحيل امير توفيق الذي تفرغ لمنصب المدير التنفيذي لشركة الكرة، وذلك على خلفية أزمة الوكلاء التي فجرها الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق المعار إلى سيراميكا.

وارتفعت أسهم مروان النايب نائب مدير التعاقدات بالنادي في خلافة امير توفيق ضمن الهيكلة الجديدة في إدارة التعاقدات، والذي يتم تجهيزه من فترة لهذه المهمة ومعرفة بتفاصيل العمل والملفات الحالية.

ويتولى رمضان مسؤولية المفاوضات والاتصالات مع الأندية واللاعبين خلال الفترة الحالية، بعد ابعاد امير توفيق من إدارة التعاقدات.

الأهلي يؤجل بيع قندوسي

ورفضت لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار التسرع في الموافقة على عروض رحيل قندوسي الذي تم عرضه للبيع، بعدما كشفت التحقيقات عدم وجود مخالفة، بالرغم من اهتمام زد وسيراميكا بضم اللعب، انتظاراً للحصول على عرض خارجي كبير حال تألقه مع سيراميكا في الموسم القادم.

وقررت لجنة التخطيط فتح ملف التجديد للاعبين الي تنهي عقودهم في الموسم أبرزهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وعمرو السولية وبيرسي تاو مباراة العين الاماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري في الدور الثاني من كأس انتركونتيننتال.

وتستعد لجنة تنظيم مواجهة العين الاماراتي برئاسة خالد مرتجي امين الصندوق لطرح تذاكر المباراة خلال الفترة القادمة، بعد الحصول على موافق الجهات المعنية على حضور 52 ألف مشجع لتلك المباراة الهامة.

ويسعى كولر للاطمئنان على جاهزية لتعبئه في مباراة حرس الحدود الودية المقرر لها يوم الجمعة القادم باستاد مختار التتش بتجزئة، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 اكتوبر الجاري بالامارات في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.