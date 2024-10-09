الأهلي يكثف تحركاته لضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي
كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي 25 أكتوبر.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" بدأ النادي الأهلي تحركات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد".
وأضاف:" الأهلي تواصل مع زيكو لاعب زد، زي ما قولتلكم وحصل على موافقة اللاعب للحصول على خدماته وهيكون في تواصل مع مسؤولي زد لإنهاء كافة التفاصيل لشراء اللاعب أو استعارته".
وتابع:"وكما تحدثت بالأمس أيضا الشركة البرتغالية التي عرضت 3 مهاجمين افارقه على الأهلي، منتظرين قرار كولر".
واختتم:" الإتجاه الأخير في الأهلي سيكون التعاقد مع أسامة فيصل الذي أعطى موافقة لمسؤولي الأهلي من فترة طويلة للانضمام للفريق"