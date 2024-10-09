"دور علماء الأزهر في انتصارات أكتوبر".. أمسية بأوقاف الفيوم 

عقدت مديرية أوقاف الفيوم أمسية دعوية من مسجد البيطار التابع لإدارة أوقاف أبشواي، بعنوان: "دور علماء الأزهر في انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة".

يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامه السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ أحمد صابر مدير إدارة أوقاف أبشواي، وعدد من العلماء والأئمة، وجمع غفير من جمهور المسجد، وذلك من خلال تقديم الأمسية الدعوية بعنوان "دور علماء الأزهر في انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة".

وخلال اللقاء أكد العلماء أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر لم تقتصر على جنودنا البواسل وفقط، بل كان هناك رجال آخرين يعملون في الخفاء لهم الفضل الكبير أيضا بعد الله (عز وجل) في تحفيز الجنود وبث الروح وقوة العقيدة في نفوسهم حتى يستبسلوا ويقفوا بشموخ وقوة وصلابة في وجه العدو المتغطرس، وهو ما حدث بالفعل من رجال الأزهر الشريف في مصر وقت الحرب.

العلماء: دور رجال الأزهر الشريف وعلماء الأوقاف تجلى في حرب أكتوبر من خلال الوقوف بجانب جنودنا البواسل

كما أشار العلماء أن دور الأزهر وعلماء الأوقاف في حرب أكتوبر المجيدة تجلى؛ وذلك من خلال قيام شيخه وقيادته وعلمائه الأجلاء بالوقوف جنبا إلى جنب مع جنودنا البواسل يبيتون معهم؛ دعما لهم، ورفعا لحالتهم النفسية، وترقية لروحهم المعنوية، ويرسخون في قلوبهم ونفوسهم محبة الأوطان، وأنها جزء من العقيدة، والشهادة في سبيل الله دفاعا عن الدين والوطن والعرض من أعظم الأعمال وأرفعها درجة عند الله.

كما أوضح العلماء، أن الإمام الإكبر فضيلة الشيخ/عبد الحليم محمود شيخ الأزهر "رحمه الله"، قبيل حرب رمضان المجيدة، رأى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) في المنام يعبر قناة السويس ومعه علماء المسلمين وقواتنا المسلحة، فاستبشر خيرا وأيقن بالنصر، وأخبر الرئيس السادات"رحمه الله" بتلك البشارة، واقترح عليه أن يأخذ قرار الحرب مطمئنا إياه بالنصر، فحفظ الله مصرنا، وقواتنا المسلحة، ورجال أمننا، وأزهرنا الشريف من كل سوء ومكروه.