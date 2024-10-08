أيمن الرمادي: رفضت رحيل بيكهام للأهلي والزمالك

قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن طبيعة الإحتراف أن يرحل لاعبين وتتعاقد مع غيرهم وهذا ما حدث هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا.

وتابع أيمن الرمادي خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبين كبيرة ولكن قمنا بعمل توازنات ولو كان ايبوكا رحل لم أكن لأوافق على رحيل ريان.

وأضاف أيمن الرمادي :" صديق إيجولا لاعب كبير وقوي جدًا وعوضنا رحيله إلى بيراميدز بالتعاقد مع زلاكا وإسلام عيسى ".

أيمن الرمادي: عوضنا أيجولا بأربع لاعبين

واستطرد:" صديق ايجولا رحل لبيراميدز على سبيل الإعارة وحصلنا على خدمات أربع لاعبين بفنيات كبيرة على سبيل الإعارة أيضا ".

وأكمل أيمن الرمادي:" أحمد رمضان بيكهام جدد تعاقده مع سيراميكا كليوباترا ٣ سنين، بجانب الموسم الجديد وتم رفض عرض الزمالك لضمه".

وأختتم أيمن الرمادي:" الأهلي طلب بيكهام الموسم الماضي في أخر يوم في الانتقالات واعتذرت لهم، رفضي جاء بسبب أن هذا كان سيضر فريقنا".

الرمادي يدعم القندوسي في أزمته مع الأهلي

على جانب آخر قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه يدعم الجزائري أحمد القندوسي وتواصل معاه بعد أزمته مع الأهلي الأخيرة.

وأضاف الرمادي :" القندوسي في المنتخب الجزائري حاليًا وانضمامه للمنتخب من خلال سيراميكا كليوباترا الحمدلله شئ جيد لنا ".

وتابع:"بشأن موضوع القندوسي مع الأهلي، تواصلت مع اللاعب لأن هذا واجب علينا وندعمه، قندوسي إنسان أقل ما يقال عنه إنه أكثر من محترم".

وأكمل:" القندوسي لم أعهد عليه اللف والدوران، وعندما تحدث كان يتحدث بعفويه فهو إنسان محترم وبالتأكيد لم يكن يرتب لذلك".

واستطرد:" لسنا طرف في القضية وأكيد لا نعلم تفاصيلها بالكامل، والقندوسي طوال تواجده في سيراميكا كليوباترا لم يفتعل أي مشكلة".

وأختتم :" لم نتحدث بعد عن فكرة شراء عقد القندوسي لأننا نحضر للسفر للسوبر المحلي ولكن كرأي فني أكيد نتمنى التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب"