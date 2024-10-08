أيمن الرمادي: القندوسي لا يعرف اللف والدوران وهذا موقفنا من ضمه
قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه يدعم الجزائري أحمد القندوسي وتواصل معاه بعد أزمته مع الأهلي الأخيرة.
وأضاف الرمادي خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" القندوسي في المنتخب الجزائري حاليًا وانضمامه للمنتخب من خلال سيراميكا كليوباترا الحمدلله شئ جيد لنا ".
وتابع:"بشأن موضوع القندوسي مع الأهلي، تواصلت مع اللاعب لأن هذا واجب علينا وندعمه، قندوسي إنسان أقل ما يقال عنه إنه أكثر من محترم".
وأكمل:" القندوسي لم أعهد عليه اللف والدوران، وعندما تحدث كان يتحدث بعفويه فهو إنسان محترم وبالتأكيد لم يكن يرتب لذلك".
واستطرد:" لسنا طرف في القضية وأكيد لا نعلم تفاصيلها بالكامل، والقندوسي طوال تواجده في سيراميكا كليوباترا لم يفتعل أي مشكلة".
وأختتم :" لم نتحدث بعد عن فكرة شراء عقد القندوسي لأننا نحضر للسفر للسوبر المحلي ولكن كرأي فني أكيد نتمنى التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب".