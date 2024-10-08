نجم الزمالك السابق يُشيد بجوميز بعد التتويج القاري

أشاد محمد صلاح نجم الزمالك السابق بتحقيق فريقه بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، موجهًا الإشادة للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "جوميز تفوق على كولر في أرض الملعب.. الزمالك نجح في الفوز على الأهلي لأنه الأفضل".

وأضاف: "شاهدت مباراة الزمالك والأهلي مع رموز النادي وكنا على يقين من تحقيق الفوز، أيمن يونس حريص على لم شمل كل رموز الزمالك".

وتابع مدرب الزمالك السابق: "السوبر الأفريقي يجب أن يكون انطلاقة لتحقيق مزيد من البطولات، وأعتبر محمود بنتايك مفاجأة مباراة القمة".

وأتم: "جوميز درس الأهلي جيدًا ونجح في المهمة، ثلاثية دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر في وسط الزمالك ناجحة ولم أتوقعها من مدرب الزمالك، وأحيي شيكابالا لأنه كان يؤدي دور مهم خارج الملعب وكأنه مدير فني، وأقسمت لزملائي وقت مشاهدتي لناصر منسي قبل نزوله بأنه هو من سيسجل".