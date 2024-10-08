يد الأهلي يخوض اول تدريباته في المغرب

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول، استعدادًا لانطلاق بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري بمدينة العيون بالمغرب.

‏‎وعقد ستيفان مادسن، المدير الفني لفريق يد الأهلي محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للبطولة.

‏‎وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة، أعقبتها فقرات تخصصية وخططية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

قائمة فريق يد الأهلي لبطولة أفريقيا

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من:

إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

جلسة بين محمد عادل والجهاز الفني لسيدات يد الأهلي

على جانب آخر عقد محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي اجتماعًا مهمًّا مع الجهاز المعاون صباح اليوم، في إطار استعدادات بعثة الفريق المتواجدة حاليا في المغرب لخوض بطولة إفريقيا للأندية.

‏‎وبدأ برنامج الفريق بتناول وجبة الإفطار صباح اليوم، قبل خوض مران بدني داخل فندق الإقامة.

‏‎ويخوض فريق سيدات اليد مرانه الأول اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.