ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

تماثل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للشفاء، بعد تعرضه لنزلة برد حادة أبعدته عن التدريب خلال اليومين الماضيين.

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على حالة اللاعب واستقرار درجة الحرارة بعد تناوله العلاج اللازم.

ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم في التدريبات غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، استعدادًا لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر الجاري.

ويخوض الفريق مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

الأهلي يحدد موعد سفره إلى الإمارات

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏