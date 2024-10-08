حزب الله يقصف تجمعين لقوات الاحتلال في مستعمرتي يعرا والمطلة

أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء استهداف مستعمرتي يعرا والمطلة؛ وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأوضح الحزب - في بيانات منفصلة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية، وكذلك استهدف تجمع للاحتلال في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار إلى أنه خلال تقدّم قوة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، تم قصفها بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة، وإجبارها على ‏التراجع.

بدورها، أفادت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بأن الحزب رصد قوة للاحتلال، تسللت من خلف موقع القوة الدولية في اللبونة، وتم التعامل معها بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، مما أجبر القوة المتسللة إلى الانسحاب خلف الشريط الحدودي من حيث تسللت.

اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة نصر الله

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اغتيال هاشم صفي الدين، القيادي بحزب الله، والذي كان مرشحًا لخلافة حسن نصرالله، في منصب الأمين العام للحزب.

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخاطبًا الإسرائيليين في ذكرى هجوم 7 أكتوبر، إن إسرائيل كانت مضطرة لخوض معركة مصيرية ضد حركة حماس التي نفذت هجوما صعبا عليها قبل عام.

وزعم نتنياهو أن حركة حماس قتلت واغتصبت عددا من المواطنين الإسرائيليين خلال هجومها يوم 7 أكتوبر.

ونفت حماس منذ اللحظة الأول للعدوان هذه الاتهامات، ونشرت مشاهد عبر قنواتها على تليجرام تؤكد زيف الرواية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو، في كلمته التي نشرتها رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة إكس: ستبقى ذكرى مواطنينا الذين سقطوا خالدة في قلوبنا إلى الأبد.

وتعهد نتنياهو بمواصلة القتال ضد حماس حتى تحقيق أهداف الحرب التي اندلعت قبل عام في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة: «سنواصل القتال. طالما بقي المحتجزون في غزة، لن أستسلم».

حزب الله يتصدى لقوة من جيش الاحتلال حاولت التسلل فى الجنوب

تصدى حزب الله لقوة من جيش الاحتلال لدى محاولتها التسلل من خلف موقع القوات الدولية بالجنوب ويجبرها على الانسحاب.

وفى وقت سابق قال وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين إن جنود الاحتلال احتلوا منطقة مارون الراس، في لبنان، ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخا تجاه إسرائيل.

وزير الدفاع الإسرائيلي: ربما تمكنا من اغتيال خليفة نصر الله

نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير الدفاع الإسرائيلي: "ربما تمكنا من اغتيال خليفة نصر الله".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعًا لقيادات مهمة في حزب الله.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة حزب الله اللبناني.

الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز .