إسرائيل تستخدم 100 طن من المتفجرات في أسبوع ضد حزب الله

كشف إعلام إسرائيلي نقلا عن ضباط إسرائيليين أنهم استخدموا 100 طن من المتفجرات خلال الأسبوع الأخير لتدمير قدرات حزب الله العسكرية قرب الحدود، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يواصل مهاجمة أهداف لجماعة «حزب الله»، وأعلن استهداف المنصات الصاروخية التي استُخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو حيفا في شمال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بمنشور على شبكة «إكس»: «أغارت طائرات جيش الدفاع (الإسرائيلي) قبل قليل على منصات صاروخية عدة استُخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا».

وأضاف أنه «خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية (إسرائيلية) في بيروت على مستودع أسلحة وبنى عسكرية أخرى لـ(حزب الله). كما هاجمت طائرات سلاح الجو على مدار الساعات الماضية عناصر وأهدافاً إرهابية لـ(حزب الله) في لبنان، ومن بين الأهداف منصات صاروخية ومبانٍ عسكرية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع».

وقال أدرعي إن قوات من «الفرقة 646» الإسرائيلية رصدت عناصر من «حزب الله» يدخلون مبنى مدرسة في قرية طير حرفا وضع داخله «حزب الله» منصة موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، وأنه بعد وقت قصير من رصدها، قضت طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي على عناصر «حزب الله» داخل منطقة المدرسة.