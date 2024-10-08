الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بـ 100 صاروخ.. حزب الله يستهدف حيفا برشقة صاروخية هي الأكبر منذ بداية الحرب

لبنان
لبنان

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً صاروخياً مكثفاً وغير مسبوق على مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، حيث أطلقت أكثر من 100 صاروخ في غضون نصف ساعة، مما تسبب في حالة من الرعب والهلع في صفوف المستوطنين".

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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

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اعلام عبري:  اطلاق ١٠٠ صاروخ من لبنان باتجاه الخليل وحيفا

وأكّدت وسائل إعلام تابعة للعدو، أنّ "القصف العنيف الذي شنّه حزب الله على مدينة حيفا هو الأكبر منذ بدء الحرب"، إذا أطلق "حزب الله أكثر من 105 صواريخ، خلال نصف ساعة فقط.

 

وقالت القناة "14" العبرية، إنّه وتزامناً مع كلمة نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أطلق حزب الله من لبنان أكثر من 100 صاروخ في اتجاه حيفا، الأمر الذي أدّى إلى دوي سلسلة من صفارات الإنذار في حيفا و"الكريوت" (أكبر تجمع للمستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة) والمناطق المحيطة.

 

من ناحيته، أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن أنّ نحو 105 صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه خليج حيفا على دفعتين، مضيفاً أنّ الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تستطيع اعتراض جميع الصواريخ.

 

وأدّت صواريخ المقاومة التي أطلقت من لبنان بوقوع أضرار كبيرة في مستوطنات عديدة ولا سيما في "كريات موتسيكين"، و "كريات يام". من ناحيتها، أشارت "نجمة داوود الحمراء" إلى أن فرقها نقلت إلى المستشفى الإسرائيلية عدة إصابات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان على حيفا.

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